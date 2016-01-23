Олланд предлагает продлить режим чрезвычайного положения во Франции

Об этом он сообщил на встрече с депутатами французской коммунистической партии, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Президент нам подтвердил, что уже разработаны несколько документов, которые будут представлены 3 февраля на заседании Совета министров, среди них будет и документ о продлении режима чрезвычайного положения на три месяца", - цмтиує издание главу французской Компартии Пьера Лорана.

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Также сообщается, что Олланд должен обратиться с этим вопросом в парламент страны после 26 февраля, когда истекает срок действия этого режима, введенного ранее.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Франсуа Олланд ввел в стране чрезвычайное экономическое положение. В частности, во Франции будут бороться с "хронически высоким уровнем безработицы.