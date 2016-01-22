Удар по "духовным скрепам": главный антифашист РФ Рогозин "зиговал" на митинге неонацистов - СМИ (видео)

Об этом пишет "Четвертая власть".

Во время своего выступления в Москве на съезде неонацистов Рогозин заявил, что не желает жить на улице имени Ахмата Кадырова, переименованной в честь погибшего отца нынешнего лидера Чечни Рамзана Кадырова. При этом Рогозин совершал характерный жест правой рукой, повторяя приветствие гитлеровцев.

«Я не хочу жить на улице Кадырова. Если мы согласимся с этим сегодня, то Новый Арбат будет называться Новые Атаги, Старый Арбат - Старые Атаги. Китайгород будет называться Чечен-аул. Пушкинская площадь будет называться Гудермесом! Я этого не хочу!» - цитирует Рогозина издание.

Читайте такжеВице-премьер Сербии посоветовала Рогозину заботиться о России

Кроме того, Рогозин утверждал, что чеченцы не считают русских за людей.

«Москва - русский город. И мы должны каждый день, каждую секунду думать об этом!» - призывал Рогозин с трибуны.