В Марокко задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявило Министерство внутренних дел Марокко, подозреваемый, которого задержали в пятницу, 15 февраля, в одном из городков недалеко от Касабланки, также посещал Сирию, где вступил в ряды группировки «Исламское государство».

Напомним, вследствие стрельбы и подрывов смертников в четырех местах Парижа и окрестностей 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще более 130 были ранены. Также погибли семь нападавших, розыски остальных террористов продолжаются до сих пор.

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Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», наиболее активно действующая в Сирии и Ираке. После этого боевая авиация Франции присоединилась к международной кампании воздушных ударов против позиций группировки в этих странах.