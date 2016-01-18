Боевикам ИГ вдвое урежут зарплату "из-за исключительных обстоятельств"
14:18, 18 января 2016Мир
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Жалование и зарплата боевиков "Исламского государства" (ИГ) урезаны вдвое.
REUTERS
Об этом говорится в документе "казначейства" боевиков, пишет Лента.ру со ссылкой на The Independent.
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"Из-за исключительных обстоятельств, с которыми столкнулось Исламское государство, было решено снизить выплачиваемую всем муджахидам зарплату вполовину. Это решение касается всех, вне зависимости от занимаемой ими позиции", — говорится в приказе.
Отмечается, что в нем также приводятся аяты из Корана, рассуждения о "джихаде ради богатства" и "джихаде ради души", и отмечается, что практика раздачи продовольствия дважды в месяц сохранится.
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