Oxfam: Состояние 1% населения Земли сравнялось с деньгами остального человечества вместе взятого

Богатство мировых богачей выросло с 2010 года на 44%, передает Радио Свобода.

Таким образом благосостояние 1% самых богатых людей на Земле сравнялся с благосостоянием остального человечества вместе взятого, говорится в отчете Oxfam в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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В документе отмечается, что около половины из числа самых богатых живут в США, 17 – в Европе, а остальные в Китае, Бразилии, Мексике и Японии.

В то же время Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором отметила, что мир должен выделить 15 миллиардов долларов на год, чтобы помочь жертвам конфликтов и стихийных бедствий.

Как сообщал УНИАН, год назад Oxfam прогнозировал такую ситуацию, что к 2016 году 1% населения Земли будет богаче остальных 99%.

Тогда глава Oxfam Уинни Бъянима заявила, что неравенство достигло потрясающих масштабов, и разрыв между богатыми и бедными стремительно растет.

Благотворительная организация также призвала власти государств мира к борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению качества государственных услуг, а также призвала законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению доходов.