Oxfam: к 2016 году 1% населения Земли будет богаче остальных 99%

Такой прогноз обнародовала британская благотворительная организация Oxfam, передает Би-би-си. Организация пытается привлечь внимание к растущему неравенству в мире в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором ежегодно собираются самые влиятельные люди мира.

Читайте такжеУкраина заняла 33-е место в рейтинге доступности еды

Глава Oxfam Уинни Бьяньима заявила, что неравенство достигло ошеломляющих масштабов, и разрыв между самыми богатыми и самыми бедными стремительно увеличивается.

Благотворительная организация призвала власти государств мира к борьбе с уклонением от налогов и улучшению качества государственных услуг, а также призвала законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению доходов.