Россия официально отказалась ехать на зимнюю сессию ПАСЕ

Российская делегация готова участвовать в сессии ПАСЕ только при условии возврата всех полномочий. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, замруководителя делегации России в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

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"В настоящее время на имя руководителя ПАСЕ Анн Брассер направляется письмо за подписью спикеров палат российского парламента о том, что полномочия делегации РФ на 2016 год будут запрашиваться позднее. Январскую сессию мы пропустим", —цитируют Слуцкого "РИА Новости".

"Как заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, мы не потерпим никакой дискриминации, и любые санкции в отношении делегации РФ неприемлемы", — добавил Слуцкий.

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начнется в Страсбурге через неделю, 25 января.

Ранее УНИАН сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первым международным органом, который не сохранит формальные ограничения, введенные против РФ. Достичь такой "фиктивной победы" Российская Федерация может из-за того, что ее делегация просто не явится на заседание.

Напомним, что делегация РФ до сих пор находилась под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов было лишено права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.