Ъ: Россия готовит предложение на $10 миллиардов по продаже вооружений Саудовской Аравии

Об этом пишет "Коммерсантъ-Деньги" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что саудиты ведут переговоры о приобретении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-Э", а также подтверждают готовность начать предконтрактные переговоры о закупке нескольких дивизионов С-400.

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В целом же, по информации "Денег", к ближайшему визиту в Москву саудовского короля Салмана российская сторона должна подготовить пакетное предложение примерно на $10 млрд, которое будет предусматривать поставки авиационной техники и боеприпасов к ней, нескольких типов систем ПВО различного радиуса действия.

Ранее Путин заявлял, что РФ "вынуждена" модернизировать российскую армию высокоточным и высокотехнологичным оружием, поскольку многие комплексы устарели, а система вооружений в мире совершенствуется, "дело здесь не в мировой гонке".