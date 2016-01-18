В России по тревоге подняли ракетную бригаду с "Искандерами"

Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, передает ТАСС.

"Ракетная бригада, на вооружении которой находится "Искандер-М", поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Подразделения бригады сейчас совершают марш в назначенные районы на Тоцком полигоне. В ходе проверки командование оценит выполнение нормативов маршевой подготовки, слаженность действий расчетов, способность оперативно решать поставленные задачи", - сказали в пресс-службе.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" оснащен как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Боевое применение комплекса возможно в температурном диапазоне от 50 градусов мороза до 50 градусов тепла на расстоянии до 500 км.

Стоит отметить, что в последнее время Россия регулярно проводит внезапную проверку боеготовности своих войск.