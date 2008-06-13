Испанская полиция начала по всей стране операцию против "русской мафии"

Испанская полиция начала общенациональную операцию по борьбе с российской организованной преступностью. По словам представителей испанского МВД, в операции задействованы около 400 полицейских, передает Associated Press.

Испанское ведомство не разглашает других данных об операции, однако по информации местных СМИ, полиция в ходе рейдов уже задержала 18 подозреваемых в Мадриде, Малаге и Пальма-де-Мальорке. Задержанные подозреваются в отмывании денег, даче взяток, наемных убийствах, контрабанде наркотиков и оружия, вымогательстве и других преступлениях.