Испанская полиция начала по всей стране операцию против "русской мафии"
20:18, 13 июня 2008Мир
1046 0
Надоели убийства, рекет и контрабанда
Испанская полиция начала общенациональную операцию по борьбе с российской организованной преступностью. По словам представителей испанского МВД, в операции задействованы около 400 полицейских, передает Associated Press.
Испанское ведомство не разглашает других данных об операции, однако по информации местных СМИ, полиция в ходе рейдов уже задержала 18 подозреваемых в Мадриде, Малаге и Пальма-де-Мальорке. Задержанные подозреваются в отмывании денег, даче взяток, наемных убийствах, контрабанде наркотиков и оружия, вымогательстве и других преступлениях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter