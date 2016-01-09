Ракетный крейсер "Москва" вернулся в оккупированный Севастополь из Сирии

Ракетный крейсер "Москва", прикрывавший средствами ПВО российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вернулся в оккупированный Севастополь из Средиземного моря.

Об этом заявил в субботу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, сообщает РИА Новости.

"Сегодня гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" под командованием гвардии капитана 1 ранга Александра Шварца вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море… Экипаж крейсера действовал в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, выполнял задачи по прикрытию средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим на территории Сирийской Арабской Республики", — сказал он.

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел из Севастополя 24 сентября 2015 года. Сейчас на основе плановой ротации в Средиземном море его сменил гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ "Варяг".