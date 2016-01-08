Турция вызвала посла Ирана из-за публикаций о визите Эрдогана в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Reuters.

На сайте внешнеполитического ведомства Турции информации об этом нет.

По данным агентства, 7 января МИД Турции вызвал посла Ирана и потребовал прекратить подобные публикации.

В турецком МИДе "решительно осудили" увязку визита Эрдогана в Саудовскую Аравию и казней, которые были там осуществлены. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что подобные публикации направлены на "создание негативного образа" Эрдогана в глазах иранского народа.

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На прошлой неделе президент Эрдоган нанес двухдневный официальный визит в Саудовскую Аравию, где он встретился с королем Салманом бин Абдулой Азизом и обсудил урегулирование сирийского кризиса и энергетическое сотрудничество между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, отношения между Эр-Риядом и Тегераном значительно ухудшились после того, как в начале январяСаудовская Аравия казнила 47 человек, обвиненных в пособничестве терроризму и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Среди казненных был шиитский проповедник Нимр аль-Нимр.

В ночь на 3 января шиитские демонстранты разгромили саудовское посольство в Тегеране, а также консульство в Мешхеде. Верховный аятолла Ирана Али Хаменеи призвал на саудовские власти "божественное возмездие", осудив казнь единоверца.

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Из-за нападения на посольство дипломатические отношения с Ираном, помимо Саудовской Аравии, разорвали Бахрейн и Джибути. Кроме того, Кувейт, Судан и Катар отозвали своих послов из Тегерана, а Объединенные Арабские Эмираты понизили уровень отношений до ранга поверенных в делах. Бахрейн и Саудовская Аравия также прервали авиасообщение с Ираном.