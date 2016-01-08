В Ливии произошел второй взрыв за сутки - СМИ

По информации сил безопасности Ливии, взрыв устроил смертник. Ещё 11 человек получили ранения, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Это уже второе за сутки нападение в Ливии. В четверг днем смертник на грузовике, начиненном взрывчаткой, атаковал центр подготовки полицейских в городе Злитен на северо-западе страны. В результате этого нападения погибли, по разным данным, от 50 до 70 человек.

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"Исламское государство" в последнее время активно пытается расширить свое присутствие в Ливии, захватив портовые города.

На прошлой и в начале этой неделе боевики-исламисты несколько раз атаковали крупные нефтяные терминалы в портах Сидра и Рас-Лануф.