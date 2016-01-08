В Ираке в результате авиаудара ранен один из полевых командиров ИГ

Об этом сообщил информцентр командования операциями ВС Ирака, передает ТАСС.

"Есть подтвержденная информация о ранении так называемого официального представитель ДАИШ (арабское название ИГ) в атаке иракских ВВС в регионе Барвана", - отмечается в заявлении, которое приводит телеканал "Аль-Маядин". Подробности не сообщаются.

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Между тем, телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на представителей Совета провинции Анбар сообщил о том, что аль-Аднани был убит в Барване во время шедших недавно в этом районе боев между ИГ и правительственными войсками.

Как сообщал УНИАН, pемли, контролируемые "Исламским государством" (ИГ) в Ираке, к концу 2015-го сократились на 40 процентов. В Сирии ИГИЛ потеряло 20 процентов своих территорий.