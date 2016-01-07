В Париже полиция застрелила мужчину, который ворвался в участок с фальшивым "поясом шахида"

Мужчина, который был застрелен при попытке ворваться в парижский полицейский участок, был одет в муляж "пояса смертника". Об этом со ссылкой на источники в местной полиции сообщает Reuters.

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"На нем действительно был пояс, но он оказался муляжом. Это подтвердили саперы", - рассказал собеседник издания.

Ранее представитель Министерства внутренних дел Франции сообщил, что в полицейский участок вбежал мужчина в "поясе смертника", который кричал "Аллах Акбар".

Инцидент произошел срезу после того, как на другом конце Парижа президент Франсуа Олланд произнес речь перед правоохранителями и напомнил о расстреле редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.