В ряде сирийских городов проходит эвакуация: более 450 человек покинули свои дома
Более 460 человек, в том числе тяжело раненые и члены их семей, были эвакуированы из ряда сирийских городов в провинции Идлиб и окрестностях Дамаска в координации с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца.
Об этом говорится в распространенном заявлении ООН.
«ООН в Сирии совместно с Сирийским обществом красного полумесяца, а также Международным комитетом Красного Креста успешно содействовала эвакуации 338 человек из городов Эль-Фуа и Кафрайя, а также 125 человек из Забадани и Мадая», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все они были одновременно эвакуированы по земле и воздуху через Турцию и Ливан.
Ранее источники в пограничных службах сообщили, что из Сирии под эгидой ООН эвакуировали 450 человек.
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Всего в машинах скорой помощи и автобусах вывезли по меньшей мере 450 мирных жителей.