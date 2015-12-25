Эрдоган спас мужчину от самоубийства - AP (видео)
22:10, 25 декабря 2015Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отговорил человека от самоубийства.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на администрацию президента.
Президентский кортеж проезжал по мосту через Босфор. По дороге служба охраны и помощники Эрдогана увидели мужчину. Представители президента сообщили ему, что Эрдоган хочет поговорить с ним, и провели к автомобилю.
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Отмечается, что Эрдоган не вышел из машины, чтобы поговорить с мужчиной. Более того, Эрдоган не приостановил телефонный разговор, оставив у уха телефон. Однако турецкий президент пообещал помочь ему. По словам представителей администрации Эрдогана, мужчина очень сильно переживал из-за семейных проблем.
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