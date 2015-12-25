Эрдоган спас мужчину от самоубийства - AP (видео)

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на администрацию президента.

Президентский кортеж проезжал по мосту через Босфор. По дороге служба охраны и помощники Эрдогана увидели мужчину. Представители президента сообщили ему, что Эрдоган хочет поговорить с ним, и провели к автомобилю.

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Отмечается, что Эрдоган не вышел из машины, чтобы поговорить с мужчиной. Более того, Эрдоган не приостановил телефонный разговор, оставив у уха телефон. Однако турецкий президент пообещал помочь ему. По словам представителей администрации Эрдогана, мужчина очень сильно переживал из-за семейных проблем.