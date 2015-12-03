Россия начала поставки ракетных систем С-300 в Иран - помощник Путина

Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин, сообщает ТАСС.

"Контракт в действии, начинаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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На уточняющий вопрос Кожин пояснил: "Если контракт в действии, то начались".

Как сообщал УНИАН, 9 ноября глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Дубае, где проходит авиасалон Dubai Airshow 2015, заявил, что РФ и Иран заключили контракт на поставку С-300.