Протестующие дальнобойщики обещают ежедневные "улитки" в 57 регионах РФ

Регулярные протесты дальнобойщиков в 57 регионах России начнутся с 25 декабря. Водители большегрузов намерены устраивать, так называемые "улитки" каждый день Протестующие дальнобойщики анонсировали проведение новых акций.

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Об этом сообщила пресс-секретарь химкинских дальнобойщиков Таисия Никитенко, передает "РБК".

"Вчера было собрание, решили, что без акции ничего не добьемся", — сказала она. Первую акцию водители фур проведут в пятницу с 12 до 13 часов, отметила Никитенко. При этом она подчеркнула, что Москвы эта акция не коснется.

Дальнобойщики намерены проводить акцию "улитка" (движение с минимально разрешенной скоростью), протестуя против системы "Платон", с 25 декабря ежедневно.

Отметим, плату за проезд большегрузных автомобилей весом более 12 т по федеральным трассам ввели с 15 ноября. Введение сбора спровоцировало протесты дальнобойщиков в регионах, которые жаловались не только на саму плату, но и на массовые сбои в самой системе.