Парламент Греции легализовал однополые союзы

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на издание Protothema.

Принятый парламентом закон расширяет понятие гражданских союзов для однополых пар, предоставляя им право наследования субсидий и пенсионных обязательств государства. Законопроект поддержали две трети законодателей (194), против высказались лишь 55. «За» проголосовали как правящая СИРИЗА, так и представители левоцентристской ПАСОК.

В составе правоцентристской «Новой демократии» за легализацию однополых союзов проголосовали 29 из 75 депутатов. Руководство партии отказалось поддержать законопроект, потребовав включить в него запрет на усыновление такими парами детей.

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Против проголосовали партнеры СИРИЗЫ по правящей коалиции «Независимые греки» и ультраправая партия «Золотая заря».

Премьер-министр Алексис Ципрас приветствовал решение парламента о равных правах для всех граждан «вне зависимости от пола или сексуальной ориентации». Он отметил, что «вместо празднования нам следовало бы принести извинения сотням тысяч сограждан, которые были лишены этих прав все эти годы».

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Греция стала первой православной страной, узаконившей однополые союзы. Православная церковь, чей официальный статус закреплен в конституции страны, активно выступала против принятия закона.