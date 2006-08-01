”Хезболла” резко сократила ракетные обстрелы Израиля

Боевики резко сократили масштабы ракетных обстрелов северных районов Израиля.

Как сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе, в течение дня на израильской территории упали девять реактивных снарядов и шесть мин. Пострадавших нет.

В предыдущие дни боевики "Хезболлах" выпускали по Израилю по сто с лишним ракет. Военные считают, что затишье продлится недолго и готовятся к новым массированным обстрелам.

"Мы ждем, что они возобновят атаки и готовимся соответствующим образом как на передовой, так и в тылу", - цитирует интернет-сайт газеты "Едиот Ахронот" бригадного генерала, одного из руководителей северного округа Алона Фридимана.

РИА "Новости"