Cанкции против РФ останутся связанными с полным выполнением Минского соглашения - Туск
20:48, 16 декабря 2015Политика
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Дональд Туск отметил, что экономические санкции против РФ будут оставаться связанными с полным выполнением Минского соглашения.
REUTERS
Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивает, что экономические санкции против Российской Федерации будут оставаться связанными с полным выполнением Минского соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров.
"Наша стратегическая политика в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя в силе. И наши экономические санкции против России будут оставаться связанными с полным выполнением Минского соглашения ", - подчеркнул Туск.
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