Cанкции против РФ останутся связанными с полным выполнением Минского соглашения - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивает, что экономические санкции против Российской Федерации будут оставаться связанными с полным выполнением Минского соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров.

"Наша стратегическая политика в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя в силе. И наши экономические санкции против России будут оставаться связанными с полным выполнением Минского соглашения ", - подчеркнул Туск.

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