В Швеции двух людей приговорили к пожизненному заключению за участие в войне в Сирии

Такое решение принял Шведский окружной суд в Стокгольме, сообщает 5 канал.

В постановлении указано, что двое граждан в течение 2 лет воевали на территории Сирии в рядах исламистских группировок. 30-летние Хасан Аль-Мадлави и Аль-Амин Султан были признаны виновными за убийства и терроризм. В частности, шведская прокуратура предоставила соответствующие видеозаписи. На них видно, как обвиняемые участвуют в публичной казни двух людей в сирийском городе Алеппо в 2013 году.

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Это первое в Швеции судебное решение относительно участия граждан страны в войне в Сирии. По данным полиции, почти три сотни граждан Швеции воюют в рядах "Исламского государства".