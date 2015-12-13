Кубе простили задолженность в $4 миллиарда

Парижский клуб кредиторов и Куба достигли соглашения, согласно которому стране списывается задолженность в 4 миллиарда долларов, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен.

"Это соглашение открывает новую эру отношений между Кубой и международным финансовым сообществом", — проводит агентство Рейтер слова Сапена, пишет РИА Новости.

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По данным агентства, Куба должна выплатить кредиторам оставшуюся часть своего долга на сумму 2,6 миллиарда долларов за 18 лет.

Согласно информации Сапена, из 470 миллионов долларов Куба выплатит Франции 240 миллионов долларов долга по процентам. Оставшаяся сумма пойдет на проекты развития для Кубы.