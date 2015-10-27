Резолюция ООН о снятии блокады Кубы получила рекордную поддержку

Документ поддержала 191 страна, против принятия резолюции проголосовали только две страны: США и Израиль.

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Глава МИД Кубы Бруно Родригес перед началом голосования заявил, что введенное США эмбарго нарушает права всех кубинцев.

Как отмечают наблюдатели, впервые за 24 года рассмотрения резолюций о снятии эмбарго с Кубы ни одна страна не воздержалась при голосовании.

В прошлом году Израиль и США также выступили против принятия документа, а три государства - Маршалловы острова, Микронезия и Палау - воздержались.

В апреле президент США Барак Обама принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, а в июле США и Куба объявили о том, что вновь откроют свои посольства в Гаване и Вашингтоне.