Иран отверг требование Совета Безопасности ООН
10:24, 01 августа 2006Мир
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Спикер МИД Ирана назвал резолюцию ООН неприемлемой
Иран отверг требование Совета Безопасности ООН прекратить обогащение урана до конца августа.
Как сообщает “Немецкая волна”, спикер министерства иностранных дел Ирана назвал принятую в понедельник резолюцию неприемлемой для его страны. Документ предусматривает введение санкций против Ирана, если он не выполнит требование Совета Безопасности. Высший орган ООН затребовал от правительства в Тегеране до 31 августа выполнить требования Международного агентства по атомной энергии и доказать, что он не хочет создания ядерного оружия.
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