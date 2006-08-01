Иран отверг требование Совета Безопасности ООН прекратить обогащение урана до конца августа.

Как сообщает “Немецкая волна”, спикер министерства иностранных дел Ирана назвал принятую в понедельник резолюцию неприемлемой для его страны. Документ предусматривает введение санкций против Ирана, если он не выполнит требование Совета Безопасности. Высший орган ООН затребовал от правительства в Тегеране до 31 августа выполнить требования Международного агентства по атомной энергии и доказать, что он не хочет создания ядерного оружия.