Шварценеггер будет бороться с глобальным потеплением

Губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер и британский премьер-министр Тони Блэр договорились вместе бороться с глобальным потеплением. Как передает "Би-би-си", на встрече в Лос-Анджелесе А.Шварценеггер и Т.Блэр пообещали сотрудничать в деле поиска экологически чистого топлива и разработки энергосберегающих технологий. И британский премьер, и калифорнийский губернатор отрицают, что пытались договориться в обход президента США Джорджа Буша, выступающего против присоединения США к Киотскому протоколу об ограничении выбросов вредных газов в атмосферу.

"Это соглашение об обмене идеями и информацией, - сказал представитель А.Шварценеггера Адам Мендельсон. - Именно рынки, а не правительства будут решать, какие технологии будут использоваться в будущем".

РБК