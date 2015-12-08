РФ отреагировала на протест Турции по поводу фото моряка с ПЗРК

Об этом пишет РБК.

Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, 4 декабря турецкая сторона во время прохода большого десантного корабля «Цезарь Куников» через Босфор заметила на палубе матроса с ПЗРК. Захарова подчеркнула, что данный инцидент не нарушает ни одной статьи конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в черноморских проливах.

«Охрана судна - законное право любого экипажа», - подчеркнула Захарова. Заявление ​опубликовано на сайте МИДа.

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Представитель МИДа заявила, что в Москве вызвало удивление, что в Анкаре инцидент с фотографией расценили как «провокационный и представляющий угрозу». Захарова отметила, что власти Турции не смогли указать на то, в чем конкретно усматривается нарушение российских военных, кроме «ссылок на некий «контекст и философию» международных правовых норм».

Мария Захарова отметила, что «фото вооруженного крупнокалиберным пулеметом часового на палубе испанского военного корабля», также сделанное в проливах, «не вызвало вопросов у турецкой стороны и СМИ».

Снимок мужчины, который демонстрирует переносной зенитный ракетный комплекс, находясь на борту военного корабля, был распространен 6 декабря турецким телеканалом NTV. Телеканал утверждает, что на фото - российский военный, который находится на борту корабля «Цезарь Куников», проходящего через пролив Босфор.

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Инцидент с фото стал причиной вызова в МИД Турции посла России в Анкаре Андрея Карлова. Как сообщал Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, Анкара предостерегла Москву от повторения инцидентов, подобных случаю с фото россиянина с ПЗРК на корабле в Босфоре. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал действия «российского военного» провокацией.

Москва ответила на протест Турции по поводу фото моряка с ПЗРК.