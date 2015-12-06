Керри предостерег Россию и Иран от поддержки Асада и пригрозил "жесткими мерами"

С таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри на американо-израильском форуме в Брукингском институте в Вашингтоне, передает РБК.

"Если Россия и Иран встанут блоком и позволят Асаду попросту обречь процесс на неудачу, мы будем знать, кто представляет собой проблему. В таком случае у нас будет меньше вариантов для действий и нам придется пойти на какие-то жесткие меры", - сказал Керри.

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По словам госсекретаря, США "не могут себе позволить" подобного развития событий. По его словам, "это угрожает безопасности США и всех стран в Европе".

Керри считает, что пока Асад находится у власти, остановить войну в Сирии невозможно. По его словам, "невозможно сказать "давайте оставим Асада и будем преследовать "Исламское государство". "Пока Асад находится у власти, остановить войну невозможно", - уверен он.

Ранее госсекретарь США Джон Керри допустил сотрудничество сирийской оппозиции и правительственных войск в борьбе против экстремисткой группировки "Исламское государство".