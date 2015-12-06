Боевики ИГИЛ захватили территории на востоке Афганистана - СМИ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили несколько территорий на востоке Афганистана, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Times.

"До 1,6 тысячи боевиков, присягнувших на верность ИГ, подчинили себе значительную часть четырех провинций, расположенных к югу от Джелалабада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы действуют так же жестоко, как и боевики группировки в Сирии и Ираке. Боевики применяют пытки и казни, некоторые из которых были записаны на видео. Десятки тысяч афганских семей покинули свои дома из-за захвата территорий террористами.

Армия Афганистана пока безуспешно противостоит действиям боевиков. Афганская армия ежемесячно теряет до 500 человек, подчеркивает газета.

В тексте сообщается, что успешность наступления связана с выводом войск Британии и США из Афганистана, а также расколом "Талибана". Отмечается, что боевики, тесно связанные с "Талибаном" и "Аль-Каидой", перешли на сторону ИГ.

Читайте такжеВ Британии заявили, что на уничтожение "Исламского государства" может уйти два года

Как сообщал УНИАН, ранее боевики ИГ взяли ответственность за стрельбу в центре помощи людям с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния, США).