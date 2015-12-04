Боевики "Исламского государства" обнародовали видео, на котором дети убивают сирийских военных

Ролик начинается с кадров, на которых дети бегают по развалинам крепости в поисках своих жертв, чьи руки связаны, передает Би-би-си. Затем каждый ребенок убивает по одному заложнику. Пятерых застреливают, а одному перерезают горло.

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В видеозаписи также говорится, что эти дети - победители соревнования, которое включало в себя религиозное образование и физическую подготовку. Убийство сирийцев называлось их "наградой".

Таким образом джихадисты пытаются продемонстрировать, что воспитывают новое поколение, которое будет готово продолжать безжалостную кампанию против тех, кого лидеры "Исламского государства" считают врагами.

Ранее на этой неделе исламисты опубликовали видео с убийством человека, который называет себя на записи агентом ФСБ.