СК РФ заказал систему интернет-слежки стоимостью 2,4 миллиона рублей

Согласно заявке, эта система должна уметь отслеживать все сообщения в СМИ и социальных сетях, а также хранить их не менее полутора лет.

В СК хотят, чтобы через сервис можно было отслеживать публикации отдельных людей, а также автоматически формировать ленту сообщений, нарушающих «экстремистскую» 282-юстатью, сообщает Медуза.

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Кроме того, СК РФ хочет, чтобы система умела на основе сообщений в открытом доступе давать прогнозы по противоправным действиям (почти как в фильме «Особое мнение» Стивена Спилберга, - ред.). Полностью требования к сервису изложены в заявке на сайте госзакупок.