СК РФ заказал систему интернет-слежки стоимостью 2,4 миллиона рублей
20:23, 30 ноября 2015Мир
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Следственный комитет РФ решил приобрести доступ к системеинтернет-слежки. За это он готов заплатить 2,4 миллиона рублей.
СК РФ будет автоматически следить за экстремизмом в соцсетях / sledcom.ru
Согласно заявке, эта система должна уметь отслеживать все сообщения в СМИ и социальных сетях, а также хранить их не менее полутора лет.
В СК хотят, чтобы через сервис можно было отслеживать публикации отдельных людей, а также автоматически формировать ленту сообщений, нарушающих «экстремистскую» 282-юстатью, сообщает Медуза.
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Кроме того, СК РФ хочет, чтобы система умела на основе сообщений в открытом доступе давать прогнозы по противоправным действиям (почти как в фильме «Особое мнение» Стивена Спилберга, - ред.). Полностью требования к сервису изложены в заявке на сайте госзакупок.
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