Ливанцы штурмовали штаб-квартиру ООН

После сообщений о бомбардировке Израилем южной ливанской деревни Кана в Бейруте начались беспорядки, сообщает Газета.ru.

Толпа ливанцев ворвалась в здание штаб-квартиры ООН в Бейруте. По словам очевидцев, люди забросали здание камнями, разбив окна, а затем несколько человек проникли внутрь и начали прочесывать кабинеты.

При бомбардировке разрушены несколько жилых домов и здание, где укрывались от бомб около 100 мирных жителей. Сейчас активисты Красного Креста извлекают тела погибших из-под обломков. Сообщалось о минимум 40 погибших.

Мировые лидеры уже осудили действия Израиля в этой операции. Ливанские власти отреагировали отказом от всяких переговоров и требованием немедленного прекращения огня.