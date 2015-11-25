DHL отрицает информацию об обнаружении в аэропорту Каира взрывчатых веществ в посылках

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря DHL.

"В рамках стандартного осмотра и процедуры безопасности мы обнаружили сегодня в отделении DHL аэропорта Каира почтовый груз, который требовал дальнейшей проверки. Египетские власти впоследствии сообщили нам, что данный груз не содержал взрывчатых веществ или устройств", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, египетское издание распространило информацию, что две посылки со взрывчаткой были обнаружены в международном аэропорту Каира перед отправкой в США. По словам источника издания в аэропорту, посылки с содержанием взрывчатых веществ были обнаружены во время проверки рентгеном.