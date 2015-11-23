В Греции мигранты заблокировали железнодорожный путь (фоторепортаж)

На северной границе Греции с Македонией мигранты из Марокко, Ирана и Пакистана перекрыли железную дорогу на пути в западную Европу.

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Один из иранских мигрантов объявил голодовку, раздевшись по пояс и сшив губы вместе, сидя напротив кордона македонской полиции. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос корреспондента, чего он добивается, 34-летний инженер Хамид ответил: "Я готов ехать в любую свободную страну мира, вернуться назад не могу – меня убьют".

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Словения, член Шенгенской зоны, объявила о том, что будет пропускать только беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, в то же время отправляя назад всех остальных мигрантов, которых считает "экономическими". Позже к этой политике присоединились другие страны на пути мигрантов: Хорватия, Сербия и Македония. Правозащитники уже заявили о том, что убежище должно предоставляться не по национальному признаку, а в связи с реальной необходимостью.

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Новые меры на границе вышеперечисленных стран совпали с растущим беспокойством среди части населения Европы, вызванным потоком мигрантов и терактами в Париже 13 ноября.