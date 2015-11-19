На Балканах мигрантов фильтруют по национальности - Reuters

Сербия и Македония пропускают через свои границы беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, но заворачивают назад африканцев.

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В связи с этим решением сотни людей остались стоять на границе. Между Сербией и Хорватией 400 мигрантов не впустили в поезд. Потом при попытке пересечь границу вне пункта пропуска в поле их задержала полиция. Об этом Reuters сообщила спикер подразделения ООН по делам беженцев.

Другая группа мигрантов застряла на нейтральной территории между Македонией и Грецией, когда Македония закрыла свою границу. Скопье пошло на такой шаг после того, как стало известно, что Словения, куда направляются мигранты из Македонии, будет делать так же.

"С 16:00 18 ноября Сербия начала заворачивать в Македонию всех, кроме сирийцев, иракцев и афганцев", - заявили в ООН.

Чиновники в Македонии и Сербии сообщили, что "они будут заворачивать всех остальных потому, что они являются экономическими мигрантами".

Отметим, подавляющее большинство из сотен тысяч мигрантов, которые через Балканы стремятся в Европу, составляют выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана.