Две трети россиян будут экономить на праздновании Нового года - опрос

По данным опроса агентства маркетинговых исследований IRG, 63% россиян в этом году собираются сократить свой новогодний бюджет. Так, уменьшат свои траты на подарки 40% граждан (в прошлом году таковых было 30%), снизят расходы на новогодний стол 35% (30%), от деликатесов откажутся 20% (13%).

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Опрос IRG проводился в октябре-ноябре, в нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов. Похожее исследование компании Deloitte показало, что 21% россиян будут стараться покупать новогодние подарки в более дешевых магазинах, тогда как в прошлом году таковых было лишь 8%, пишет Коммерсант.

На празднование Нового года средняя российская семья планирует потратить 16,9 тыс. руб. Из этой суммы основная часть — 6,56 тыс. руб.— придется на подарки. Только 7% опрошенных агентством граждан сообщили, что вовсе откажутся от покупки подарков в этом году, в 2014 году таких было 4%.

Почти 5,3 тыс. руб. российские потребители намерены потратить на новогодние развлечения: детские елки, походы в рестораны и кино, поездки на базы отдыха и т. д. Траты на праздничный стол в среднем составят 5,07 тыс. руб.