WikiLeaks обнародовал факты, свидетельствующие о многомиллиардной коррупции в Белом доме

На сайте WikiLeaks появились аудиозаписи 30 часов разговоров чиновников из администраций действующего президента США Барака Обамы и экс-президента Джорджа Буша-младшего. Всего речь идет о 13 лицах (10 из штата Обамы, 3 из команды Буша) и 26 аудиозаписях.

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Если полагаться на обнародованные данные, масштабная коррупционная схема выстроена в федеральной программе "AbilityOne", которая призвана помогать с трудоустройством 50 тысяч инвалидов и обходится США в 3 млрд долл. Большая часть суммы – 2,3 млрд. долл. проходит через неприбыльный фонд SourceAmerica и перенаправляется в более чем тысячу мелких партнерских организаций. Эти субсидии для инвалидов стали полигоном для совместных коррупционных схем правительства и промышленности.

Также весомая часть взяток приходится на военный сектор: если верить докладу WikiLeaks, в коррупции, в частности, замешаны такие компании как DoD, Northrop Grumman, Lockheed Martin и Boeing.