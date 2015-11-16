СМИ стало известно, сколько стоит дом пресс-секретаря российского премьера в Юрмале

Семья пресс-секретаря премьера РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой приобрела в латвийской Юрмале дом стоимостью 1,3 миллиона евро. Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на сюжет телеканала TV3.

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Ранее этот дом и участок земли площадью 2700 кв. метров принадлежали внучкам первого президента Латвии Яниса Чаксте.

По информации издания, расположенный в дюнной зоне на берегу Рижского залива особняк приобрели Наталья Тимакова и ее супруг, Александр Будберг. Сделка была совершена 1 марта 2013 года. Будберг, по данным передачи, получил в Латвии временный вид на жительство.

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Издание отмечает, что строительные работы на участке начались в 2013 году. По проекту, в здании должно быть обустроено несколько спален и лифт, и для его реализации требовалось изменить статус участка земли в дюнной зоне. Согласование на этом приостановилось.

Ранее земля и дом принадлежали внучкам Яниса Чаксте и дочерям Константина Чаксте - лидера созданного во время Второй Мировой войны Латвийского Центрального совета. Константин Чаксте был арестован и отправлен в нацистский концлагерь, где и скончался в 1945 году. Дочери Чаксте вместе с матерью бежали в Швецию, затем в США. В доме, который приобрела семья пресс-секретаря премьер-министра России, Константин Чаксте прожил последние 10 лет своей жизни.

Наталья Тимакова является пресс-секретарем Дмитрия Медведева с 2008 года: сначала во времена его президентства, потом на посту премьера. Ее супруг Александр Будберг с 1991 года работал журналистом в газете "Московский комсомолец", с 1996 года был участником "кремлевского пула" журналистов.