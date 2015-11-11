Der Spiegel: прокуратура ведет расследование в отношении менеджера Facebook

В статье Фабиана Райнбольда под названием «Прокуратура ведет расследование в отношении менеджера Facebook», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что правовой спор о расистских комментариях в Facebook усугубляется. Согласно информации SPIEGEL ONLINE, прокуратура Гамбурга также начала расследование в отношении руководителя североевропейской группы. Речь идет о подозрении в разжигании межнациональной розни.

Ранее адвокат из Вюрцбурга уже предъявлял обвинения Мартину Отту, который работает в Гамбурге «управляющим директором подразделений в Северной, Центральной и Восточной Европе». Он обвинял Отта в том, что расистские комментарии не удаляются даже после прямого указания на них.

После экспертизы прокуратура передала документы в Управление уголовной полиции федеральной земли, сказала пресс-секретарь в ответе на запрос. «Необходимо определить, каким было содержание сообщений и как долго они находились онлайн».

Адвокат Чан-джо Джун ранее уже предъявлял обвинения трем другим менеджерам компании, после чего прокуратура и начала расследование. Это первый раз, когда в ходе дебатов о подстрекательстве в Facebook, расследование ведется не только в отношении авторов расистских комментариев, но и представителей компании, потому что они могли способствовать разжиганию розни.

В споре важно выяснить, могут ли руководители Facebook быть привлечены к уголовной ответственности за случаи разжигания межнациональной розни и другие проступки, которые совершаются в социальной сети – и, несмотря на указания на них, не удаляются.

Facebook: «Обвинения необоснованны»

Facebook уже давно подвергается критике за отсутствие последовательных мер в борьбе с подстрекательством, оскорблениями и призывами к насилию. Во время кризиса с беженцами количество жалоб значительно возросло.

Во вторник днем, Facebook решил высказать свое мнение. Ситуацию с «какими-либо расследованиями» не комментируют. «Но мы можем сказать, что обвинения лишены оснований, и не было никаких нарушений немецкого права со стороны Facebook или сотрудников», сказала пресс-секретарь.

Адвокат Джун сообщил представителям Facebook в общей сложности о 200 случаях подстрекательства и изображений насилия, многие из них не были удалены на том основании, что они не нарушают действующие нормы.

Активисты и политики обвиняют компанию Facebook в том, что она не удаляет также и недвусмысленные расистские посты, которые нарушают немецкий закон и политику Facebook. Компания, в свою очередь, заявляет, что она всегда удаляет сообщения, нарушающие ее собственную политику. Но она не может судить о том, нарушают ли обнаруженные сообщения законы Германии.

Процесс удаления не работает должным образом

Впрочем, в последнее время многие случаи доказали, что этот процесс не работает должным образом. Поэтому, министр юстиции Хайко Маас пригласил представителей Facebook в Берлин, теперь там заседает рабочая группа, которая попытается усовершенствовать процедуру. Основатель Facebook Марк Цукерберг заверил канцлера Ангелу Меркель, что они хотят улучшить процесс.

В связи с расследованием, компания обратилась к людям с просьбой «использовать наши возможности обратной связи, когда они находят содержание, которое, по их мнению, нарушает нормы права».

Новый случай интересен, поскольку расследования теперь направлены на ответственного за деятельность Facebook в Германии. С другой стороны, первые повестки и расследования касались трех управляющих директоров Facebook Germany GmbH, но они не находятся в Германии и не имеют ничего общего с организацией в этой стране. Их дела уже примерно месяц находятся в Управлении уголовной полиции Гамбурга.

Адвокат Джун настаивает на том, что Facebook должен следовать немецкому законодательству. Facebook неоднократно подчеркивал, что он связан, главным образом, с ирландским законодательством – поскольку европейская штаб-квартира компании находится в Дублине. Там сотрудники и принимают решения о том, как поступать с обнаруженными постами – недавно Facebook приглашал туда некоторых немецких журналистов.

Facebook также столкнулся с усиленным сопротивлением других европейских стран. В понедельник, бельгийский суд запретил компании собирать данные о тех, кто не зарегистрирован в социальной сети, с помощью спорных cookie-файлов; Facebook намерен подать апелляцию.