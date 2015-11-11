Умер режиссер фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" Юнгвальд-Хилькевич
Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич скончался на 82-м году жизни в Боткинской больнице.
Об этом сообщила РИА Новости его дочь Наталья Юнгвальд-Хилькевич.
Два дня назад, чтобы облегчить работу сердца Юнгвальда-Хилькевича, его перевели в состояние медикаментозного сна.
Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации режиссера.
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Зрителям Юнгвальд-Хилькевич известен по фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Опасные гастроли", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль…" и др.
Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1956 году он окончил Ташкентский архитектурный институт, а в 1963 году – Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н.Островского.
Всесоюзную славу принес режиссеру трехсерийный телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым, Игорем Старыгиным и Валентином Смирнитским в главных ролях. Небольшую роль в культовом фильме сыграл и сам режиссер. Фильм вышел на экраны в 1978 году. Успех этой картины был ошеломительным, ее и сейчас с удовольствием смотрят зрители.