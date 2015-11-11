ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо оставит 11 млн детей в Африке без еды
Около 11 миллионов детей в тропической Африке недополучат еды и воды из-за воздействия так называемого "феномена Эль-Ниньо" - периодически возникающего теплого течения в экваториальной части Тихого океана, влияющего на климат по всей планете.
Об этом сообщают в ЮНИСЕФ, передает Русская служба Би-Би-Си.
Кроме того, юных обитателей востока и юга континента может ожидать всплеск эпидемий, говорят в Детском фонде ООН.
По данным Организации, 8,2 млн эфиопов находятся под угрозой голода в связи с колебаниями тихоокеанского течения.
Эль-Ниньо уже вызвал худшую засуху в Эфиопии за 30 лет. Кроме того, течение может особенно негативно сказаться на Сомали.
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Согласно ЮНИСЕФ, в Зимбабве ближайшей зимой острая нехватка пищи может коснуться 1,5 миллионов человек.
В ЮАР отмечается падеж скота. Кроме того, в крупнейшем городе страны - Йоханнесбурге - ввели экономию воды в связи с рекордной засухой.
На этой неделе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что уровень выбросов в атмосферу двух основных газов, ответственных за возникновение парникового эффекта - углекислого газа и метана, - достиг в 2014 году рекордно высокой отметки.
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По данным Всемирного Банка, еще 62 миллиона человек в Южной Азии могут к 2030 году оказаться за чертой бедности в результате снижения урожайности, повышения цен на продовольствие и прямого воздействия климатических изменений на здоровье людей.