ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо оставит 11 млн детей в Африке без еды

Об этом сообщают в ЮНИСЕФ, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, юных обитателей востока и юга континента может ожидать всплеск эпидемий, говорят в Детском фонде ООН.

По данным Организации, 8,2 млн эфиопов находятся под угрозой голода в связи с колебаниями тихоокеанского течения.

Эль-Ниньо уже вызвал худшую засуху в Эфиопии за 30 лет. Кроме того, течение может особенно негативно сказаться на Сомали.

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Согласно ЮНИСЕФ, в Зимбабве ближайшей зимой острая нехватка пищи может коснуться 1,5 миллионов человек.

В ЮАР отмечается падеж скота. Кроме того, в крупнейшем городе страны - Йоханнесбурге - ввели экономию воды в связи с рекордной засухой.

На этой неделе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что уровень выбросов в атмосферу двух основных газов, ответственных за возникновение парникового эффекта - углекислого газа и метана, - достиг в 2014 году рекордно высокой отметки.

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По данным Всемирного Банка, еще 62 миллиона человек в Южной Азии могут к 2030 году оказаться за чертой бедности в результате снижения урожайности, повышения цен на продовольствие и прямого воздействия климатических изменений на здоровье людей.