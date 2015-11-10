Армия Сирии прорвалась к осажденной "Исламским государством" авиабазе под Алеппо

Базу осаждали боевики экстремистской группировки "Исламское государство", передает Би-би-си. Одно из подразделений армии смогло прорвать осаду с запада и проникнуть на базу, где находятся около 800 военнослужащих, которые все это время держали оборону.

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В сообщении сирийского государственного телевидения говорится, что в ходе прорыва блокады "было убито большое число террористов из "Исламского государства"".

Согласно информации сирийских властей, боевики "Исламского государства" продолжают удерживать позиции в непосредственной близости от авиабазы.