Самописцы А321 зафиксировали не связанный с поломкой двигателя взрыв - следователи
20:22, 06 ноября 2015Мир
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Следователи, занимающиеся расшифровкой бортовых самописцев разбившегося в Египте российского лайнера А321, сообщили о том, что на записи зафиксирован взрыв, не связанный с поломкой двигателя.
REUTERS
Об этом сообщает телеканал France 2.
«Запись на «черных ящиках» самолета позволяет услышать шум взрыва, который произошел во время полета», - сказали следователи.
Они отметили, что «шум не был следствием поломки двигателя».
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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.
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