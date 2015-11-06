Самописцы А321 зафиксировали не связанный с поломкой двигателя взрыв - следователи

Об этом сообщает телеканал France 2.

«Запись на «черных ящиках» самолета позволяет услышать шум взрыва, который произошел во время полета», - сказали следователи.

Они отметили, что «шум не был следствием поломки двигателя».

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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.