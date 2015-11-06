В Анталье задержали предполагаемых пособников "Исламского государства"

В полиции сообщили, что задержанных в ходе антитеррористического рейда проверяют на связь с "Исламским государством", При этом других подробностей не сообщается, передает Би-би-си.

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Спецоперация была проведена менее чем за две недели до саммита G-20, который пройдет в городе 15-16 ноября.

Накануне стало известно, что Турция, являющаяся участников военной коалиции против "Исламского государства", планирует провести военную операцию против джихадистов в Ираке.

Ранее турецкие вооруженные силы наносили удары преимущественно по позициям подразделений сирийских курдских группировок, которые Анкара считает террористическими и угрожающими территориальной целостности Турции.

Антитеррористические рейды стали проводиться в Турции чаще после двух взрывов в Анкаре, унесших жизни более 100 человек. Турция обвинила в произошедшем "Исламское государство".

Аресты предполагаемых вербовщиков джихадистской группировки проходят по всему миру: в частности, несколько дней назад полиция испанской автономной области Каталония арестовала двух человек, подозреваемых в связях с боевиками.