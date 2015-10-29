Премию Сахарова получил саудовский блогер, приговоренный к тысяче ударов плетью и тюрьме

Об этом сообщает "Радио Свобода".

31-летний Бадави был арестован в 2012 году за критику религиозной политики Саудовской Аравии. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и 1000 ударам плетью по обвинению в оскорблении ислама в интернете. Бадави получил свои первые 50 ударов плетью на публике в январе.

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Дальнейшие публичные порки были приостановлены более десятка раз, официально по состоянию здоровья, но также после международных протестов. Европарламентарий Тамас Мешерикс, чья политическая группа принадлежит к тем, кто номинировал Бадави на премию, заявил, что Европа "не может молчать, когда в Саудовской Аравии люди сталкиваются с пытками или смертью лишь из-за выражения своих идей."

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Награда в 50 тысяч евро в честь советского диссидента Андрея Сахарова присуждается с 1988 года в честь людей, которые защищают права человека и основные свободы.

Кроме Бадави в шорт-лист премии вошли убитый российский политик Борис Немцов, группа находящихся в заключении венесуэльских оппозиционеров.