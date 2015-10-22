В Швеции подожгли предназначенное для мигрантов жилье

Пожарные прибыли на место около 4 часов утра, горела только одна комната первого этажа здания, и поэтому пожар быстро потушили, не дав ему распространиться на соседние здания. В доме еще никто не жил, поэтому пострадавших нет, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на шведское издание SVT.

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Представитель пожарной службы сообщил, что в подвале пахло бензином и была обнаружена разбитая емкость. "Учитывая, что ранее в стране уже были подобные случаи, а также то, что одно из окон было разбито, можно предположить, что это был поджог. Но это дело полиции расследовать причины пожара", - сказал он.

В Швеции за последние недели зафиксировано 4 поджога центров размещения мигрантов.

Кроме этого, как сообщает украинская редакция "Немецкой волны" в Швеции подсчитали, что к концу года в страну могут приехать 190 тыс. мигрантов. В то же время растет приток мигрантов в Словении.

Ранее Швеция исходила из того, что в страну могут приехать в 150 тыс. человек.

"Ситуация беспрецедентна", - отметил директор миграционной службы Андерс Даниэльссон. К концу года в стране может не хватать до 45 тыс. мест для искателей убежища.

Между тем с рекордным количеством ищущих убежища столкнулась и Словения. В ночь на 22 октября в страну из Хорватии прибыли 6500 человек. В общем в течение 21 октября по страны приехали 12 тыс. мигрантов.