В Орегоне взорвался танк времен Второй мировой: погибли 2 человека
08:51, 28 октября 2015Мир
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Инцидент произошел на гражданском полигоне неподалеку от города Бенд в Орегоне.
Взрыв в Орегоне / Скриншот
Об этом сообщает местное издание KTVZ.
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Имена погибших пока не оглашаются. Взрыв произошел недалеко от Ассоциации стрелковых видов спорта центрального Орегона.
По словам шерифа Шейна Нельсона, один из пострадавших был еще жив, когда прибыли полицейские и медики, но спасти жизнь человека не удалось.
Сейчас правоохранители исследуют место происшествия и видеозапись с полигона, чтобы понять причины трагедии.
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