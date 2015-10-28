В Орегоне взорвался танк времен Второй мировой: погибли 2 человека

Об этом сообщает местное издание KTVZ.

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Имена погибших пока не оглашаются. Взрыв произошел недалеко от Ассоциации стрелковых видов спорта центрального Орегона.

По словам шерифа Шейна Нельсона, один из пострадавших был еще жив, когда прибыли полицейские и медики, но спасти жизнь человека не удалось.

Сейчас правоохранители исследуют место происшествия и видеозапись с полигона, чтобы понять причины трагедии.

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