Евродепутата оштрафовали за футболку с Меркель в образе Гитлера

Об этом сообщает "ВВС Россия".

Отмечается, что в начале октября, выступая с трибуны Европарламента во время дебатов осудьбе компании Volkswagen, Буонано со словами "А знала ли госпожа Меркель о том, что происходит в компании?" сорвал с себя свитер, под которым оказалась футболка с изображением канцлера с короткими чёрными усами.

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Депутат еще раз сделал такое сравнение, придя на теледебаты с Меркель в накладных усах и вскинув руку в нацистском приветствии.

"Три тысячи долларов штрафа и отстранение на десять дней. Такова немецкая демократия", - написал Буонано в Facebook.

Добавим, ранее в Германии разгорелся скандал из-за "фотожабы" с Меркель в хиджабе. Немецкий телеканал ARD показал коллаж с канцлером Ангелой Меркель в выпуске программы "Репортаж из Берлина" во время обсуждения темы квот на размещение беженцев.