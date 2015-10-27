Евродепутата оштрафовали за футболку с Меркель в образе Гитлера
Члена итальянской правой партии "Лига Севера" Джанлука Буонано оштрафовали на 3 тысячи долларов и отстранили от работы.
Об этом сообщает "ВВС Россия".
Отмечается, что в начале октября, выступая с трибуны Европарламента во время дебатов осудьбе компании Volkswagen, Буонано со словами "А знала ли госпожа Меркель о том, что происходит в компании?" сорвал с себя свитер, под которым оказалась футболка с изображением канцлера с короткими чёрными усами.
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Депутат еще раз сделал такое сравнение, придя на теледебаты с Меркель в накладных усах и вскинув руку в нацистском приветствии.
"Три тысячи долларов штрафа и отстранение на десять дней. Такова немецкая демократия", - написал Буонано в Facebook.
Добавим, ранее в Германии разгорелся скандал из-за "фотожабы" с Меркель в хиджабе. Немецкий телеканал ARD показал коллаж с канцлером Ангелой Меркель в выпуске программы "Репортаж из Берлина" во время обсуждения темы квот на размещение беженцев.