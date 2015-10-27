"Врачи без границ" сообщили об авиаударах по госпиталю в Йемене

12:07, 27 октября 2015
Мир
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Международная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила об авиаударах по госпиталю в Йемене.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что больница в Сааде была обстреляна прошлой ночью.

Внутри учреждения находились сотрудники и пациенты, сообщили в MSF.

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Ранее жертвами ошибочного авиаудара по госпиталю международной организации «Врачи без границ» стали 12 сотрудников MSF и 10 пациентов.

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