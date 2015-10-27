"Врачи без границ" сообщили об авиаударах по госпиталю в Йемене

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила об авиаударах по госпиталю в Йемене.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что больница в Сааде была обстреляна прошлой ночью. Внутри учреждения находились сотрудники и пациенты, сообщили в MSF. Читайте такжеПри обстреле резиденции премьера Йемена погибли 12 человек - СМИ Ранее жертвами ошибочного авиаудара по госпиталю международной организации «Врачи без границ» стали 12 сотрудников MSF и 10 пациентов.

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